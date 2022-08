EK atletiek dag 1: Belgische 100m-sprinters naar HF, net als Laus en Debjani

clock 22:23 22 uur 23. Turkse Can sluit openingsdag af met goud op 10.000m. De Turkse Yasemin Can heeft het goud veroverd om de 10.000 meter, het slotnummer van dag één op het EK atletiek. In het slot ontdeed ze zich van haar metgezellen McColgan en Salpeter. De Britse veroverde uiteindelijk nog het zilver. . Turkse Can sluit openingsdag af met goud op 10.000m De Turkse Yasemin Can heeft het goud veroverd om de 10.000 meter, het slotnummer van dag één op het EK atletiek. In het slot ontdeed ze zich van haar metgezellen McColgan en Salpeter. De Britse veroverde uiteindelijk nog het zilver.

clock 22:01 22 uur 01. Kroaat Mihajlevic wint Europese titel kogelstoten bij de mannen. Ook bij de mannen zijn ondertussen de medailles verdeeld in het kogelstoten. De Kroaat Filip Mihajlevic was de primus, met een worp van 21m88. Hij gaat zo de Serviër Sinancevic en de Tsjech Stanek vooraf. De kleurrijke Italiaan Ponzio valt net naast het podium. . Kroaat Mihajlevic wint Europese titel kogelstoten bij de mannen Ook bij de mannen zijn ondertussen de medailles verdeeld in het kogelstoten. De Kroaat Filip Mihajlevic was de primus, met een worp van 21m88. Hij gaat zo de Serviër Sinancevic en de Tsjech Stanek vooraf. De kleurrijke Italiaan Ponzio valt net naast het podium.

clock 21:43 21 uur 43. Nederlandse vrouwen veroveren goud en brons in kogelstoten. Nederland heeft het kogelstoten bij de vrouwen helemaal naar de hand gezet. Jessica Schilder veroverde de Europese titel met een worp van 20,24 meter, 42 centimeter verder dan het zilver van de Portugese Auriol Dongmo. Jorinde van Klinken maakte het Nederlandse feest compleet met een worp van 18,94 meter, goed voor brons. . Nederlandse vrouwen veroveren goud en brons in kogelstoten Nederland heeft het kogelstoten bij de vrouwen helemaal naar de hand gezet. Jessica Schilder veroverde de Europese titel met een worp van 20,24 meter, 42 centimeter verder dan het zilver van de Portugese Auriol Dongmo. Jorinde van Klinken maakte het Nederlandse feest compleet met een worp van 18,94 meter, goed voor brons.

clock 21:42 21 uur 42. Pittomvils: "Het zijn 6 harde en lange jaren geweest". Pittomvils: "Het zijn 6 harde en lange jaren geweest"

clock 21:38 21 uur 38. Pittomvils sluit dag één af als 14e. Alle tienkampers hebben hun 400m afgelegd. Pittomvils zakt na zijn mindere 400m van plek 11 naar plek 14. Het Zwitserse talent Simon Ehammer leidt riant met 4661 punten, 334 meer dan eerste achtervolger Dario Dester uit Italië. . Pittomvils sluit dag één af als 14e Alle tienkampers hebben hun 400m afgelegd. Pittomvils zakt na zijn mindere 400m van plek 11 naar plek 14. Het Zwitserse talent Simon Ehammer leidt riant met 4661 punten, 334 meer dan eerste achtervolger Dario Dester uit Italië.

clock 21:25 21 uur 25. Bekijk de 400 meter van Niels Pittomvils op de tienkamp. Bekijk de 400 meter van Niels Pittomvils op de tienkamp

clock 21:24 21 uur 24. Finales in kogelstoten en op 10.000m bij de vrouwen. Terwijl de laatste tienkampers hun eerste dag afwerken op de 400m zijn ook de finales van het kogelstoten bezig bij zowel de mannen als de vrouwen. Het slotnummer van vandaag is de finale van de 10.000 meter bij de vrouwen. Die finale gaat om 21.48 uur van start. . Finales in kogelstoten en op 10.000m bij de vrouwen Terwijl de laatste tienkampers hun eerste dag afwerken op de 400m zijn ook de finales van het kogelstoten bezig bij zowel de mannen als de vrouwen. Het slotnummer van vandaag is de finale van de 10.000 meter bij de vrouwen. Die finale gaat om 21.48 uur van start.

clock 21:16 21 uur 16. Pittomvils met matige 400m. Tienkamper Niels Pittomvils was bezig aan een verdienstelijke tienkamp, met voorlopig allemaal prestaties op zijn niveau. Op de 400m kon hij die lijn niet echt doortrekken. Met een tijd van 51"09 sprokkelt onze landgenoot 765 punten en blijft hij meer dan 2 seconden boven zijn PR. . Pittomvils met matige 400m Tienkamper Niels Pittomvils was bezig aan een verdienstelijke tienkamp, met voorlopig allemaal prestaties op zijn niveau. Op de 400m kon hij die lijn niet echt doortrekken. Met een tijd van 51"09 sprokkelt onze landgenoot 765 punten en blijft hij meer dan 2 seconden boven zijn PR.

clock 21:13 21 uur 13. Wat is dit? Italiaanse kogelstoter heeft meest bizarre opkomst ooit. Wat is dit? Italiaanse kogelstoter heeft meest bizarre opkomst ooit

clock 20:51 20 uur 51. Verheyden: "In de toekomst moet het beter op zo een momenten". Verheyden: "In de toekomst moet het beter op zo een momenten"

clock 20:50 20 uur 50. Emotionele Moukrime: "Het is al 8 jaar dat ik vecht tegen mijn ziekte, vandaag heb ik gewonnen". Emotionele Moukrime: "Het is al 8 jaar dat ik vecht tegen mijn ziekte, vandaag heb ik gewonnen"

clock 20:49 20 uur 49. Debjani: "Ik wist dat ik vandaag heel snel zou lopen". Debjani: "Ik wist dat ik vandaag heel snel zou lopen"

clock 20:36 20 uur 36. Vandaag was het gewoon niet goed genoeg, in de toekomst moet het beter.. Ruben Verheyden. Vandaag was het gewoon niet goed genoeg, in de toekomst moet het beter.. Ruben Verheyden

clock 20:33 20 uur 33. Dit is een revanche voor mijn WK in Eugene. Daar was ik nergens, maar vandaag stond ik er. Nu heb ik 3 dagen om te herstellen voor de finale. Ismaël Debjani. Dit is een revanche voor mijn WK in Eugene. Daar was ik nergens, maar vandaag stond ik er. Nu heb ik 3 dagen om te herstellen voor de finale. Ismaël Debjani

clock 20:33 20 uur 33. Ruben Verheyden kan zich niet plaatsen voor de finale van de 1.500m. Ruben Verheyden kan zich niet plaatsen voor de finale van de 1.500m

clock 20:32 20 uur 32. Verheyden uitgeschakeld. Ruben Verheyden komt ontgoocheld over de finish in zijn reeks van de 1.500 meter. Hij blijft liggen op de piste nadat hij een hele race geknokt had om op te schuiven. In de eindsprint blies hij zijn motor op en met de 13e plaats is hij uitgeschakeld. . Verheyden uitgeschakeld Ruben Verheyden komt ontgoocheld over de finish in zijn reeks van de 1.500 meter. Hij blijft liggen op de piste nadat hij een hele race geknokt had om op te schuiven. In de eindsprint blies hij zijn motor op en met de 13e plaats is hij uitgeschakeld.

clock 20:22 20 uur 22. Debjani mag naar de finale op de 1.500m met een knappe 2e plaats, Moukrime is uitgeschakeld. Debjani mag naar de finale op de 1.500m met een knappe 2e plaats, Moukrime is uitgeschakeld

clock 20:21 20 uur 21. Knap van Debjani. Jakob Ingebrigtsen loopt spelenderwijs naar de zege in de eerste reeks van de 1.500 meter. Achter de Noor snelt Ismaël Debjani naar de tweede plaats in 3'38"96, goed voor een stek in de finale. Tarik Moukrime kon het voorbeeld van Debjani niet volgen. Hij eindigde als 12e en de reeksen zijn dan ook zijn eindstation. . Knap van Debjani Jakob Ingebrigtsen loopt spelenderwijs naar de zege in de eerste reeks van de 1.500 meter. Achter de Noor snelt Ismaël Debjani naar de tweede plaats in 3'38"96, goed voor een stek in de finale. Tarik Moukrime kon het voorbeeld van Debjani niet volgen. Hij eindigde als 12e en de reeksen zijn dan ook zijn eindstation.

clock 20:16 20 uur 16. Het is nu tijd voor de reeksen van de 1.500 meter. Tarik Moukrime en Ismaël Debjani doen een gooi naar een finaleplaats in de eerste reeks. . Het is nu tijd voor de reeksen van de 1.500 meter. Tarik Moukrime en Ismaël Debjani doen een gooi naar een finaleplaats in de eerste reeks.