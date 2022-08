Merlier en Vanthourenhout spreken vertrouwen uit voor EK morgen: "Signalen zijn goed"

Daags voor het EK wegwielrennen in München blikken bondscoach Sven Vanthourenhout en speerpunt Tim Merlier vooruit naar wat komen zal. Hoe zit het me het vertrouwen en de vorm?

Gisteren verkende de nationale selectie voor het EK in München al een groot deel van het parcours. "We hebben de 80 kilometer voor het lokale circuit al eens gedaan", vertelt Merlier. Het parcours kent ongeveer 1200 hoogtemeters. Normaal geen probleem voor de sprinters? "Nornaal niet", aldus Merlier. "Er zit één pittige beklimming in maar dat zou wel moeten lukken. De weg is ook altijd breed na een heuvel, dus ik maak me daar geen zorgen over." "Straks gaan we nog het stadsparcours verkennen omdat zo'n lokaal circuit altijd wel gevaarlijk kan zijn voor bijvoorbeeld een late uitval. Dat is iets waar we rekening mee moeten houden."

Een duelletje tegen toekomstige teamgenoot Fabio Jakosen? Laat ons hopen Tim Merlier

Merlier is morgen één van de favorieten voor de Europese titel. Hoe zit het met de druk? "Dat ik één van de favorieten ben, geeft mij geen extra druk. Wel een goed gevoel. Alle signalen zeggen dat het goed zit." "Als ik kijk naar andere favorieten voor de zege als het tot een massasprint komt, dan kijk ik voornamelijk naar renners als Jakobsen, Kristoff, Ackermann of Pedersen. Een duelletje tegen toekomstige teamgenoot Fabio Jakosen? Laat ons hopen." Dinsdag vertrekt Merlier al om de Vuelta te rijden. Waarmee zal hij tevreden zijn als hij vertrekt? "De Europese trui."

Sven Vanthourenhout: "Kans op massasprint is heel groot"

Hoe is het gevoel van de Belgische selectie volgens de bondscoach een dag voor het EK? "Vrij rustig", weet Sven Vanthourenhout. "We zitten met een goede groep en de sfeer is ook goed." "Na onze verkenning van gisteren weten we nu dat het parcours min of meer in de lijn van de verwachtingen ligt. Het zal een snel wedstrijdverloop zijn en het moeilijkste zal zijn om in de goede positie te zitten in het stadscircuit." "Met dit circuit is de kans heel groot op een massasprint. We hebben natuurlijk ook renners die Tim (Merlier) pefect kunnen begeleiden in de laatste rechte lijn." "Als de wedstrijd anders loopt, dan hebben we ook nog renners als Dries De Bondt, Aimé De Gendt of Dries Van Gestel die het in bepaalde situaties al hebben kunnen afmaken."

We hebben vertrouwen in Tim Merlier. Sven Vanthourenhout