Filip Joos ziet "goesting" in Italië in de Serie A: "Je moet 4 titelkandidaten noemen"

Ook in Italië breken ze komend weekend het zomerdutje af. Commentator Filip Joos stelt vast dat er veel enthousiasme is in de laars, houdt halt bij de talrijke Belgen, legt 4 titelkandidaten in de weegschaal en concludeert: "Als het weer klikt tussen Romelu Lukaku en Lautaro Martinez, dan is Inter de te kloppen ploeg."

"Alles wat we zeggen is onder voorbehoud, hé", werpt Filip Joos tijdens zijn uitgebreide vooruitblik op. De zomermercato is uiteraard nog lang niet voorbij en in Italië is er al stevig met de (bank)kaarten geschud. AC Milan, Inter en Juventus: gaan we met 3 favorieten van start? "In Italië vinden ze dat te kort door de bocht, want daar rekenen ze er ook AS Roma bij." "Die club heeft natuurlijk de wind in de zeilen. Er is na de Conference League een enorm enthousiasme, maar dat merk je eigenlijk overal in Italië." "Op de eerste speeldag zul je nagenoeg overal uitverkochte stadions zien. Er wordt uitgekeken naar de competitie omdat het vrij onzeker is wie er kampioen wordt." "Er is geen eenduidige favoriet. Je moet vooraf 4 clubs noemen en dat zegt wel iets, al staat Roma toch een verdieping lager." "Maar er is ginds veel goesting, misschien wel omdat ze beseffen dat ze bij die winterpauze niet deelnemen aan het WK. De eerste maanden zal de interesse dus groot zijn."

"Milan-supporters werden gek, maar voor soap hadden ze nog niet van De Ketelaere gehoord"

Er is ook veel belangstelling door het legertje spelers dat op het vliegtuig naar Italië is gestapt. Ook bij de kampioen van vorig jaar, AC Milan, zijn er verse ingrediënten geleverd om mee te koken. "Hun titel vorig seizoen is een half mirakel, maar het was zeker verdiend én mooi. Milan speelde een schitterend seizoen, maar het had versterking nodig en die is er ook gekomen." Dan denkt een Belgisch hart natuurlijk spontaan aan Charles De Ketelaere. "Hij is het bewijs van hoe je supporters gek krijgt over een speler van wie ze voor die transfersoap nog nooit hadden gehoord."

Ik ben ervan overtuigd dat Charles De Ketelaere er zal slagen, maar het zal met vallen en opstaan zijn. Al zit hij goed bij een coach die naast een voetbaldier ook een goed mens is. Filip Joos

"Hij is een hype, maar een hype is meestal op niets gebaseerd. En dat bedoel ik niet in dit geval: het is gewoon niet gebaseerd op kennis over de speler." "Het vuur werd aangewakkerd tijdens de soap, maar twee maanden geleden had je niet moeten rondlopen in Milaan en vragen wie Charles De Ketelaere is." "Niemand had van hem gehoord en dat is enerzijds zwaar, want hij heeft veel geld gekost, maar tegelijk is het ook mooi, want hij wordt door liefde omgeven." "Op die positie, zo'n beetje de nummer 10, kon Milan nog wel iemand gebruiken en zijn identiteit past bij wat ze nodig hadden." "Ik ben ervan overtuigd dat hij er zal slagen, maar het zal met vallen en opstaan zijn. Al zit hij goed bij een coach die naast een voetbaldier ook een goed mens is." Naast Alexis Saelemaekers loopt er met Divock Origi nog een landgenoot rond. "Als hij fit geraakt, zal hij vrij veel speelminuten krijgen." "Jürgen Klopp noemde hem altijd de beste afwerker in zijn kern en Milan creëert veel kansen. In principe moet dat loslopen."

AC Milan:



IN: o.a. Charles De Ketelaere (Club Brugge), Divock Origi (Liverpool)

OUT: o.a. Franck Kessié (Barcelona)

"Juventus? Er zijn twijfels bij het voetbal van Allegri"

AC Milan vloerde vorig seizoen stadsgenoot Inter. "Ze hebben sterkhouders als Marcelo Brozovic, Nicolò Barella en Alessandro Bastoni gehouden en natuurlijk is er de terugkeer van Romelu Lukaku." "Als het weer klikt tussen Lukaku en Lautaro Martinez, dan is Inter misschien wel de te kloppen ploeg." Al hopen ze in Turijn natuurlijk dat de Oude Dame herboren is na twee jaargangen zonder Scudetto. "Ja, voor Juventus is het van moeten, maar ze hebben klappen gekregen in de voorbereiding." "Er zijn vooral veel twijfels bij het voetbal van coach Massimiliano Allegri. Die zijn er altijd geweest, alleen was Juventus meestal veel sterker dan de concurrentie." "Nu ze dat niet meer zijn, moet de coach het verschil maken. En hij heeft het eigenlijk aan zichzelf te wijten." "Hij was altijd ironisch toen het goed ging. Hij heeft ook twee keer knap de finale van de Champions League behaald, maar hij heeft er zelf voor gezorgd dat er scepsis rond zijn persoon is als het niet draait."

Inter: IN: o.a. Romelu Lukaku (Chelsea), André Onana (Ajax), Henrich Mchitarjan (Roma)

OUT: o.a. Ivan Perisic (Tottenham), Alexis Sanchez (Marseille), Arturo Vidal (Flamengo)



Juventus:



IN: o.a. Paul Pogba (Manchester United), Angel Di Maria (PSG), Gleiso Bremer (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina)

OUT: o.a. Giorgio Chiellini (LA FC), Matthijs de Ligt (Bayern München), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Paulo Dybala (Roma)

"Juve-fans zien de bui al hangen rond Pogba"

"Juventus is momenteel geen favoriet. Ik schat ze toch een trede lager in dan de Milanese clubs", oordeelt Filip Joos. Ook de "Pogback" verandert daar niet meteen iets aan. "Paul Pogba is geblesseerd en kiest voor een conservatieve therapie als behandeling. Zo is het WK eind dit jaar haalbaar." "De fans van Juve zien de bui al hangen: Pogba zal het WK spelen en zal zich nadien laten opereren, waardoor hij misschien pakweg 5 matchen voor zijn club zal hebben gespeeld." "Ze vrezen dus dat een operatie zich na het WK wél opdringt. Dat is ook logisch als je een vrije speler aantrekt: die is dan nog meer baas over zijn eigen lichaam, meer dan wanneer je 50 miljoen euro voor hem betaald hebt."

Ik schat Juventus een trede lager in dan Milan en Inter. Filip Joos

De abonnees van AS Roma

Als we de Italianen mogen geloven, schuift er dus nog een vierde gast aan voor het buffet: AS Roma, winnaar van de Conference League. Vooral de komst van Paulo Dybala (van Juventus) prikkelt de Romeinen. "Zag je hoe hij zich bij zijn knotsgekke voorstelling neerzette? Hij dacht: waar ben ik beland?" "Als hij die mensen achter zich schaart in het stadion... Hij heeft alle krediet. Als hij niet te veel geblesseerd is, dan wordt het een schitterend huwelijk." Opvallend genoeg liet Roma zichzelf niet helemaal "uitbetalen" door de komst van Dybala. "De campagne voor de abonnees was enkele dagen voor zijn transfer afgesloten." "Elke club zou zijn verkoop daarna toch nog heropenen, maar Roma deed dat niet. Ze wilden de trouw belonen van de abonnees die voor Dybala al in de club geloofden. De abonnees vinden dat fantastisch. Het getuigt wel van lef en visie."

AS Roma: IN: o.a. Paulo Dybala (Juventus), Nemanja Matic (Manchester United), Georginio Wijnaldum (PSG), Mile Svilar (Benfica)

OUT: Jordan Veretout (Marseille), Henrich Mchitarjan (Inter)

Paulo Dybala en AS Roma: dat kan een schitterend huwelijk worden. Filip Joos

"Napoli is zijn ziel kwijt"

Een tafeltje van 4, geen diner met z'n vijven. Napoli krijgt na het vertrek van onder meer Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly niet het label van titelkandidaat opgekleefd. "Die club is een beetje zijn ziel kwijt. En dat vervang je onmogelijk in één zomer. Coach Luciano Spalletti zal zijn trukendoos moeten bovenhalen of het wordt een grijs en anoniem seizoen." "Voorzitter Aurelio De Laurentiis zal nog wel iets uit zijn hoed toveren, maar ik heb een beetje medelijden met Victor Osimhen. Hij is wél gebleven en moet zich nu toch een beetje de pineut voelen."