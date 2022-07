Bondscoach Dario Gjergja selecteert twee nieuwe gezichten voor oefencampagne

De Belgian Lions spelen eind deze maand nog twee wedstrijden in de voorrondes van het WK, begin september volgt de eindronde van het EK basketbal.



In de aanloop naar die campagnes trekken de Belgische mannen deze week naar Finland voor twee oefenwedstrijden. Op 10 augustus spelen de Lions ook nog een oefenmatch op eigen bodem. Duitsland is dan te gast in Hasselt. Daarna volgen ook nog 2 oefenduels in Estland en eentje tegen Frankrijk.

Voor het vertrek naar Finland heeft bondscoach Dario Gjergja zondag een ruime selectie van 18 spelers bekendgemaakt. Daarbij springen 2 namen in het oog: Archange Izaw Bolavie en Marshall Nelson.



Archange Izaw Bolavie is een 2,08m grote power forward die vorig seizoen bij Brussels speelde. Marshall Nelson is een 28-jarige guard die in Australië speelt. Nelson is geboren in de VS en heeft naast de Australische ook de Belgische nationaliteit.