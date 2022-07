Dimitri Claeys ruilt na het seizoen zijn fiets in voor volgwagen en wordt ploegleider bij Intermarché

In 2016 liet Dimitri Claeys voor het eerst de pedalen draaien in een shirt van Intermarché-Wanty Gobert. Dat jaar won hij meteen de GP Jef Scherens en een rit in de Ronde van Wallonië.

Ook al is het team een stuk professioneler geworden, aan de familiale sfeer is niets veranderd.

"Mijn terugkeer vorige winter - na uitstapjes bij Cofidis en Qhubeka - voelde aan als thuiskomen", zei Claeys in een eerste reactie. "Ik heb altijd goede herinneringen aan 2016 overgehouden en ook al is het team intussen een stuk professioneler geworden, aan de familiale sfeer is niets veranderd."



"Onbewust wist ik dat het in deze omgeving was dat ik mijn carrière als wielrenner wilde afsluiten, omringd door personen met wie ik graag samenwerk. Ik had misschien nog geen plannen, maar ik voelde wel dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging en ik ben dan ook dankbaar voor deze kans om naar de omkadering van het team door te groeien."



Het goede gevoel over zijn toekomst heeft Claeys alvast te pakken.