Jasper Philipsen kreeg een berichtje van Mark Cavendish: "Leuk van een legende"

Vorig jaar zette Mark Cavendish (37) zijn zegeteller in de Tour op 34 in Carcassonne, een evenaring van het record van Eddy Merckx.

De Brit was er toen sneller dan Jasper Philipsen, maar de 3e van 2021 had zijn lesje geleerd en sprintte zondag in Carcassonne wél naar de overwinning.

"Ik heb na mijn zege een berichtje gehad van Cavendish", vertelde Philipsen vanmiddag. "Hij heeft me verschillende keren geklopt vorig jaar en is een legende in de Tour. Dat was een leuk bericht."

Philipsen ontkent niet dat de zege voor veel ontlading heeft gezorgd en lonkt al naar vrijdag (Cahors) en zondag (Parijs).

"Of ik al gedroomd heb van een foto op de Champs-Elysées? Zeker."

"Vorig jaar waren er tranen van teleurstelling (na een 2e plaats). Hopelijk verandert dat."