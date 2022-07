LIVEBLOG Red Flames: Serneels wil met fitte De Neve stunten tegen Italië: "Kunnen geschiedenis schrijven"

clock 19:09 19 uur 09. De match tegen Italië zal heel belangrijk worden voor het Belgische voetbal. Laura De Neve. De match tegen Italië zal heel belangrijk worden voor het Belgische voetbal. Laura De Neve

Laura De Neve is klaar om maandagavond Italië te bekampen in de derde groepswedstrijd van de Red Flames op het EK. De leider van de Belgische verdediging werd tegen Frankrijk na 70 minuten gewisseld en miste zaterdag de groepstraining, maar sloot zondag weer aan. Ze trainde wel met tape op haar rechterbeen.

"Ik heb vandaag een hele training meegedaan. Dat is positief. Morgenvroeg maken we de laatste evaluatie en zullen we zien. Ik had wat hinder aan de bil maar nu voelt het goed." Tenzij IJsland zou stunten tegen topland Frankrijk, stoot de winnaar van het duel tussen België en Italië door naar de kwartfinales. Volgens De Neve zal het verschil worden gemaakt door "grinta" en de "wil om te winnen". "We willen samen geschiedenis schrijven. Morgen is ook een belangrijke dag voor het Belgische voetbal. We kunnen voor een boost zorgen door te winnen."

Dat de Belgen de punten maandag niet cadeau zullen krijgen, beseft De Neve. "Italië is een heel agressief team met ook heel wat technische skills. Het wordt anders dan tegen IJsland en Frankrijk. Italië leunt meer aan bij onze speelstijl."

Ives Serneels heeft een dag voor de wedstrijd tegen Italië nog een keer met de pers gesproken. "We kunnen morgen voor een stunt zorgen die nog niet gebeurd is in het Belgische vrouwenvoetbal", zegt bondscoach daags voor de wedstrijd in Manchester.

"Ik zal heel eerlijk zijn: mocht het niet lukken, zal ik heel ontgoocheld zijn."

Serneels wil absoluut naar de kwartfinales met de Flames. "We hebben de ambitie om de kwartfinale te halen uitgesproken. De gretigheid in de groep is er, dat hebben ze de vorige wedstrijden ook bewezen, zelfs toen het voetballend minder was. Dat moeten we morgen zeker meenemen want de wil om te winnen, kan een verschil maken."

Italië heeft minder gestalte dan IJsland en Frankrijk. Dat kan in ons voordeel werken. Tine De Caigny

"We zijn aan het groeien in het toernooi", dat is de boodschap van sterkhouder Tine De Caigny vandaag. "Je zag dat ook tegen Frankrijk, maar jammer genoeg zat er niet meer in dan die 2-1."

"Het is al een leuk toernooi geweest, hopelijk duurt het nog lang. De wedstrijd tegen Italië wordt 50-50. We mogen die ploeg zeker niet onderschatten."

"Het is al een leuk toernooi geweest, hopelijk duurt het nog lang. De wedstrijd tegen Italië wordt 50-50. We mogen die ploeg zeker niet onderschatten."

De Red Flames hebben zaterdag een eerste training afgewerkt op het oefencomplex van Wigan Athletic in aanloop naar hun laatste groepsmatch op het EK tegen Italië. Jody Vangheluwe en Laura De Neve bleven achter in het hotel, waardoor slechts 21 speelsters op het veld verschenen.

Rechtsachter Vangheluwe werd donderdag in het duel tegen Frankrijk bij de rust gewisseld met pijn aan de knie. Centrale verdedigster De Neve maakte na 70 minuten plaats voor Amber Tysiak. Die kreeg in de slotfase nog rood.

Beide speelsters volgen een individueel programma. Het is afwachten of het duo fit geraakt voor de clash met Italië, maandagavond in Manchester.

De Red Flames kregen zaterdagochtend overigens bezoek van Roberto Martinez. De Spanjaard is niet enkel bondscoach van de Rode Duivels, maar ook technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Martinez woonde zaterdag de training bij.

Zaterdagavond staat in het Macdonald Kilhey Court, de thuishaven van de selectie tijdens het toernooi, een persmoment op het programma met Tine De Caigny, Féli Delacauw en Laura Deloose.



