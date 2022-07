Diede Lemey, beste keeper Serie A: "Ik heb al gezegd dat Italië zeker te pakken is"

Italië wordt de belangrijkste match ooit van de Red Flames en dan is wat extra informatie over de tegenstander altijd welkom. Die kan komen van Davina Philtjens en Diede Lemey, de voorbije jaren ploeggenotes bij Sassuolo. "Ik heb al gezegd dat Italië zeker te pakken is, we moeten erin geloven."

Met Maria Luisa Filangeri telt de Italiaanse selectie één speelster van Sassuolo, nog enkele anderen hebben een verleden bij die club en hen kent Diede Lemey dus ook goed.

"Na Frankrijk heb ik gepolst hoe het met hen was. Dat ze een tik kregen, is nog een understatement. Ze hadden het niet zien aankomen. Ze zeiden ook dat ze de match verkeerd hadden aangepakt. Maar het is natuurlijk aan hen om daar lessen uit te trekken." "Verder gaat het wel eens over voetbal en het toernooi, maar natuurlijk zonder inside informatie", lacht Lemey, die na vijf jaar in de Laars een mooie band heeft met Italië. "Het is leuk dat je dat land dan tegenkomt op een toernooi en dan nog op zo’n belangrijk moment. Ik kijk ernaar uit!" De uitgebreide analyse van de tegenstander komt wel van de staf. "Maar ik heb al gezegd dat Italië zeker te pakken is, we moeten erin geloven. Zij hebben kwaliteiten, maar wij moeten van de onze uitgaan. Ik denk trouwens dat we aan het groeien zijn in het toernooi."

Stress op de bank

Diede Lemey werd vorig seizoen verkozen tot beste keepster in de Serie A, maar moet bij de Flames wel Nicky Evrard laten voorgaan. Hoe heeft ze het toernooi tot nu toe beleefd? "Heel intens en met veel emoties. Misschien nog meer dan als speelster, want op de bank is het toch stresserender omdat je het zo anders ervaart." En hoe gaat ze om met haar rol als doublure? "Het doel is de kwartfinales halen. Daarbij is iedereen belangrijk en moet iedereen zijn job doen. Je "ik" moet je even aan de kant zetten voor het team, zeker op een toernooi als dit." Natuurlijk hoopt Lemey dat haar kans ooit komt. "Daar blijf ik keihard voor werken. Ik zou liegen als ik zeg dat ik tevreden ben met mijn tweede plaats."

Je “ik” moet je even aan de kant zetten voor het team, zeker op een toernooi als dit. Diede Lemey

Leven als prof in Italië

Lemey ruilt deze zomer de Serie A voor de Eredivisie, waar ze voor Fortuna Sittard gaat spelen. Ze blikt nog één keer terug op Italië en de competitie daar.



"Het niveau ligt er hoger dan in België. Veel speelsters leefden al als prof en komend seizoen voeren ze ook officieel het profstatuut in, met alle fiscale en andere voordelen." "Dat is een fantastische stap die ze gezet hebben, na heel wat lobbywerk. Daar hebben ze 5 jaar aan gewerkt, de kleine en de grote clubs samen met de speelsters. Zo zetten ze stappen en dat zie je ook op het veld, dat de speelsters geen andere verplichtingen hebben behalve sommigen die nog studeren. Daar moeten we toch naar streven om dat in België ook te bekomen." Net voor het EK nam Lemey afscheid van Sassuolo (lees verder onder de post).

Grazie mille