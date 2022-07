Documentairemaker volgt Biniam Girmay al vijf jaar: "Hij wil volgend jaar de Tour rijden"

In Vive le Vélo kreeg Karl Vannieuwkerke gisteren onder meer gezelschap van Lieven Corthouts. Hij is een Belgische documentairemaker die al 5 jaar het leven en de carrière van Biniam Girmay volgt. "Zijn status in Eritrea kan je vergelijken met die van Wout van Aert in ons land."

Al vijf jaar lang volgt Lieven Corthouts alles wat Biniam Girmay doet. De filmmaker leerde een 16-jarige Girmay kennen in Rwanda. "Ik heb Girmay leren kennen omdat mijn vrouw destijds werkte in de Rwandese hoofdstad Kigali", vertelde Corthouts in Vive le Vélo. "Toevallig werd daar toen het Afrikaans kampioenschap wielrennen georganiseerd." "Toen ik onderweg was naar een koffiebar, hoorde ik achter mij mensen tygrinia (taal gesproken in Ethiopïe en Rwanda, red.) spreken. Ik heb een verleden in Ethiopië, dus hoorde ik dat ze ook op zoek waren naar koffie. Ik heb het gezelschap toen meegenomen en één van hen bleek Biniam Girmay te zijn." "De 16-jarige Biniam en ik hadden meteen een klik, en hij nodigde me uit om te komen kijken naar het Afrikaans Kampioenschap wielrennen de volgende dag, omdat hij ook ging meedoen." "Ik heb dat dus gedaan en daar zag ik hoe hij zijn concurrerenten helemaal in de vernieling reed. Dat was echt ongeloofelijk. Nadien zijn we contact blijven houden en tegenwoordig horen we mekaar dagelijks."

Volgend jaar de Tour de France?

Girmay vertoeft momenteel in Rwanda, maar volgt de Tour volgens Corthouts wel op de voet. "Hij kijkt elke dag. Die rit naar Longwy... die had trouwens wel iets voor hem kunnen geweest zijn." "Er zal nog veel komen voor Girmay. Ook in de Tour", pikt tafelgast Axel Merckx in. "Hij is een echte renner voor de toekomst. De frisheid straalt er vanaf." Corthouts volgt Girmay nu al zes jaar. Wanneer is zijn documentaire klaar? "Volgend jaar normaal gezien. Girmay zou graag de Tour de France rijden en hij wil ook dat die passage zeker in de documentaire zit. Of hij dan volgend jaar zeker de Tour rijdt? Dat zou kunnen..."

