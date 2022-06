Vicekampioen Union begint met overwinning aan voorbereiding

Union heeft zijn start onder nieuwbakken coach Karel Geraerts niet gemist. Het won zijn eerste oefenwedstrijd tegen Rebecq (2e amateur) met 1-3. De thuisploeg kwam na 5 minuten wel op voorsprong, maar Ziani en Burgess zetten nog voor de pauze orde op zaken. Na de rust mocht een volledig nieuw elftal de zege over de streep trekken. Aanwinst Dennis Eckert nam die taak op zich.

21 uur 56. Union begint met zege aan voorbereiding. Union heeft zijn start onder nieuwbakken coach Karel Geraerts niet gemist. Het won zijn eerste oefenwedstrijd tegen Rebecq (2e amateur) met 1-3. De thuisploeg kwam na 5 minuten wel op voorsprong, maar Ziani en Burgess zetten nog voor de pauze orde op zaken. Na de rust mocht een volledig nieuw elftal de zege over de streep trekken. Aanwinst Dennis Eckert nam die taak op zich. .

Anderlecht verliest met 0-1 tegen STVV, door een owngoal van Amando Lapage (de kleinzoon van Paul Van Himst). Het was de eerste match onder leiding van Felice Mazzu. 19 uur 18.

17 uur 30. KV Kortrijk-KV Mechelen: 3-1. KV Kortrijk heeft KV Mechelen met 3-1 verslagen in eigen huis. Gueye (2x) en Henen scoorden voor de thuisploeg, in de tweede helft redde Malede de eer. .

17 uur 21. Club verslaat Thes Sport dankzij Ferran Jutgla. Club Brugge heeft zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding winnend afgesloten. Tegen Thes Sport uit Tessenderlo, een team uit de hoogste amateurklasse, werd het 3-0 achter gesloten deuren. Ferran Jutgla was meteen de Man van de Match bij de landskampioen. De Spaanse aanwinst scoorde twee keer in de eerste helft, na de rust speelde hij niet meer mee. Diep in de tweede helft zette Eder Balanta de 3-0-eindstand op het bord vanaf de stip. .