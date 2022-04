Max Verstappen en Elaine Thompson winnen de "Oscars van de Sport"

Max Verstappen kreeg zijn "Oscar" voor zijn wereldtitel in de Formule 1. Hij kroonde zich vorig jaar tot kampioen door de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi te winnen. Hij haalde in de allerlaatste ronde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in.

Verstappen had in zijn categorie concurrentie van de Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel, de Keniaanse atleet Eliud Kipchoge, de Servische tennisser Novak Djokovic, de Poolse voetballer Robert Lewandowski en Tom Brady, een levende legende in het American Football.

Vorig jaar ging de prijs naar de Spaanse tennisser Rafael Nadal.

Verstappen is de vierde Formule 1-coureur die de Oscar voor beste sportman krijgt. Zijn huidige rivaal Hamilton, Michael Schumacher en Sebastian Vettel gingen hem voor.

"Ik dank iedereen van de Laureus Academy die op mij heeft gestemd, maar het gaat niet alleen om mij. Er staat een heel team achter me dat keihard werkt om twee auto's te laten presteren en mij de kans gaf het kampioenschap te winnen", zei Verstappen in een opgenomen reactie. De in België geboren Nederlander won zondag de Grote Prijs van Emilia-Romagna.

De jury van de Laureus Awards bestaat volgens de organisatie uit 71 "legendes van de sport". Zij kiezen uit een lijst van sporters, die door meer dan 1.000 sportjournalisten van over de hele wereld gekozen worden.