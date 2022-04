Aanvalslustige Patrick Bevin slaat de dubbelslag in de Ronde van Turkije

Patrick Bevin laat Israel-Premier Tech even alle zorgen vergeten. De Nieuw-Zeelandse alleskunner schonk zijn ploeg vandaag de dubbelslag in de Ronde van Turkije. Bevin rondde een aanval van 30 kilometer succesvol af en nam zo ook de Turkse leiderstrui over. Jasper Philipsen en Jasper De Buyst snelden in de pelotonsprint naar plek 4 en 5.