Het medische en mentale mirakel Tiger Woods: jaar na bijna-amputatie weer de golfgod

In de sportgeschiedenis zijn weinig verhalen straffer. Tiger Woods (46) maakte golfen groot, maar zijn lusten, lichaam en het lot kregen het fenomeen zelf bijna klein. Straks maakt hij opnieuw een wonderbaarlijke comeback. Letterlijk aan elkaar genaaid en gevezen door dokters na jaren leed.

Op de Augusta National Golf Club hing er lang niet meer zoveel elektriciteit in de lucht als de voorbije dagen. Zou het écht? Naarmate de Masters dichterbij kwamen, groeiden de geruchten dat Tiger Woods zou deelnemen aan het meest prestigieuze golftoernooi ter wereld. Amateur-speurders hadden zijn privéjet eerder al op de luchthaven van het kleine stadje gespot. En afgelopen weekend stond de vijfvoudige winnaar ook effectief op de legendarische baan. Het bracht ongeziene mensenmassa’s op de been voor een oefensessie. Maar iedereen wilde het mirakel met eigen ogen zien.

Want ongeveer een jaar geleden leek het ondenkbaar dat Woods ooit nog op een hoog niveau zou golfen. In de toekomst een normaal leven leiden was al een overwinning.

Crash aan 140 kilometer per uur

Op 23 februari 2021 ontsnapt Woods namelijk aan de dood. In Californië crasht de Amerikaan om zeven uur ’s ochtends met een snelheid van 140 kilometer per uur. Zijn SUV raakt een boom en gaat meerdere keren over kop. Woods loopt open breuken aan het rechterbeen en een verbrijzelde enkel op - dokters overwegen zelfs even een amputatie. Woods verblijft uiteindelijk drie weken in het ziekenhuis. Een van zijn eerste herinneringen? De vraag aan zijn beste vriend om enkele voorwerpen naar hem te gooien. Om te kijken of zijn handen het nog deden.

De wagen van Woods na het bewuste ongeval.

In gedachten zat Woods dan alweer bij golfen - weinige sporters zó competitief als hij. Weg van de camera’s werkte de legende aan zijn herstel in Florida. Met tussendoor een handvol operaties om zijn been te stabiliseren door vijzen en plaatjes erin te draaien. Na maanden stilte volgt in november plots een Instagram-video met een swingende Woods. “Making Progress”, klinkt het bijschrift. Al verkondigt het fenomeen snel dat een voltijdse competitieve terugkeer er niet in zit. Hij zou zijn momenten uitkiezen.

Een eerste keer in december samen met zijn zoon Charlie - even talentvol als zijn papa, onthoud dus de naam. Woods senior toont tijdens de PNC Challenge dat hij amper aan kwaliteit heeft moeten inboeten. “Maar ik ben nog ver verwijderd van waar ik zou moeten zijn om in een echt toernooi uit te komen”, tempert Woods opnieuw de verwachtingen.

Woods met zijn zoontje Charlie.

Succes maar ook schandalen

Want elke opflakkering van Woods brengt de hele golfgemeenschap in extase. De wereldster is dan ook een van de zeldzame atleten die mag claimen dat hij zijn sport een nieuw tijdperk heeft ingeloodst. Door een kwarteeuw geleden op 21-jarige leeftijd verrassend de Masters te winnen, geraakte golf namelijk zijn saaie imago kwijt. Nadien zouden er vele successen, maar ook schandalen volgen. Vooral in het privéleven van Woods. In 2009 raakt bekend dat de golfer affaires had met naar verluidt 120 vrouwen en vaak ook betaalde voor liefde. Zijn huwelijk liep stuk en Woods ging in therapie voor zijn seksverslaving.

De roddelblaadjes hadden de handen vol met Woods.

De Amerikaan keerde terug naar zijn geliefde sport, maar kreeg in de daaropvolgende jaren te maken met zware rugproblemen. Woods haalde daardoor nog zelden zijn beste niveau en belandde in een depressie. In 2017 arresteert de politie hem voor het rijden onder invloed van kalmeerpillen en marihuana. De mugshots gaan de wereld rond.

Eerste mirakel met genaaide rug

Voor de tweede keer schrijven mensen Tiger af. Zeker na een zoveelste operatie aan zijn vervloekte rug. “Ik ben bang dat ik nooit meer pijnvrij kan leven”, vertelt Woods erover. “Ik krijg zenuwpijn bij alles wat ik doe. Als ik met een golfclub swing, is het bijna niet uit te houden.” Een ingrijpende behandeling met fusie-chirurgie in Texas is het laatste redmiddel. De wervels in de rug van Woods worden bij een specialist letterlijk aan elkaar gehecht. “De dokter vroeg me na de operatie meteen om recht te staan. Ik dacht dat hij een grap maakte, maar het lukte en de pijn was verdwenen.”

De vele blessures en operaties die Woods de voorbije jaren onderging.

Woods herleeft en wint het Tour Championship in Atlanta, maar pas in april 2019 zou het absolute hoogtepunt volgen. Op de Masters wint de legende op fabelachtige wijze na elf jaar nog eens een major. Een van de grootste comebacks ooit in de sport na al het persoonlijke en fysieke leed van de voorgaande jaren.

Klaar voor magische vierdaagse

Kan Woods het onmogelijke nóg eens realiseren op de Masters, een jaar na zijn levensbedreigende auto-ongeval? Gisteren gaf de golfgod tijdens een persconferentie eindelijk antwoord op de vraag die iedereen bezig hield. “Op dit moment voel ik me klaar om de Masters te spelen. Of ik ook kan winnen? Ja.”