Paul Herygers kruipt voor een dag in de rol van seingever en is onder de indruk: "Zonder hen geen koers"

De taak van een mobiele seingever is in theorie vrij eenvoudig: hij moet de renners de juiste richting uitsturen en hen wijzen op gevaarlijke obstakels zoals verkeerseilanden en wegversmallingen.

Om aan den lijve te ondervinden wat het betekent om op die manier in koers te zitten, trokken we met seingever Paul Herygers naar de E3 Harelbeke. Van rustig uitslapen was geen sprake, want de ochtendbriefing ging al om 9u 's ochtends van start. Meer dan 2 uur voor de start van de koers.

Paul Herygers krijgt het nummer 104 toegewezen. Daarnaast krijgt onze cocommentator in het veldrijden een hesje, een armband, stickers op de motor en vlagjes mee.

Herygers: "We krijgen ook te horen waar we ons lunchpakket kunnen afhalen. Al zal het een luxe zijn als we onderweg een kwartiertje tijd hebben om te eten."