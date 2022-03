In het spoor van Dylan Groenewegen: "Dat Jakobsen weer beste vorm haalt, heeft me geholpen"

Een verhaal van vallen en opstaan. Dylan Groenewegen is sinds zijn schorsing - na de val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen - op zoek geweest naar zichzelf, én naar zijn beste vorm. Onze reporter Sammy Neyrinck volgde de Nederlander richting zijn deugddoende tweede plaats in de sprintklassieker Brugge-De Panne. "Ik voel me eindelijk weer de oude", vertelde een opgeluchte Groenewegen na de race.