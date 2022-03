Chris Froome (36) rijdt volgende week zijn eerste wedstrijden van het seizoen in Italië

"Het was geen ideale start van het jaar", zegt Chris Froome met een understatement. Sinds eind december sukkelde de viervoudige Tourwinnaar met een knieblessure.

"Ik heb hard gewerkt om weer fit te raken. Gelukkig was het maar een kleine tegenslag", is de 36-jarige renner optimistisch. "Ik kijk ernaar uit om het seizoen te beginnen met mijn eerste wedstrijd de Coppi e Bartali."

De rittenkoers staat van 22 tot en met 26 maart op de agenda. De eerste rit in lijn gaat van start aan de Adriatische kust. "Het is altijd een leuke ervaring in Italië te koersen en ik popel om er te staan met mijn teamgenoten."



Wat het verdere programma van Froome is, ligt nog niet vast. Zijn doel om een 5e overwinning in de Tour te behalen, is nog niet (helemaal) van tafel geveegd.