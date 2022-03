Kijk nu naar de slotshow van Oekraïne 12-12. Ook u kunt doneren

Vandaag zetten alle mediahuizen van Vlaanderen een inzamelactie op poten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Vanochtend om 6 u. trapten de radiozenders de dag op gang, op de Groenplaats in Antwerpen werd 15 uur live radio gemaakt. Sinds 20.40 u. is er dan de slotshow op tv. Volg alles live op VRT.NU.