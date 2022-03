Thibau Nys en Yentl Bekaert verlengen hun contract bij Baloise Trek Lions

Nys: "Deze contractverlenging geeft me vertrouwen en zekerheid"

"De drie overwinningen bij de beloften in de kerstperiode en de podiumplek in de Sluitingsprijs in Oostmalle zorgden voor voldoening en motivatie met het oog op volgend seizoen."

"Het afgelopen crossseizoen was er een vol ups en downs. Het was knip- en plakwerk door een aantal valpartijen op scharniermomenten. Vooraf had ik er misschien net iets meer van verwacht, maar door de omstandigheden ben ik zeker content met bijvoorbeeld mijn podiumplekken op het EK en WK."

Bekaert:"Ik geloof zeker dat ik nog progressie kan boeken"

"Ik combineer het crossen met studies Elektronica-ICT aan de VIVES hogeschool. Dat maakte het afgelopen seizoen - mijn eerste bij de elite - niet altijd makkelijk."

"Aangezien de examenperiode in januari valt, zorgt het in de drukke kerstperiode voor een bomvolle kalender. Soms moet ik dan keuzes maken. Een tikkeltje minder trainen heeft op dit niveau meteen consequenties."

"In de periode van het WK had ik meer tijd om te trainen en dat leidde ook tot betere resultaten in de laatste crossen van het seizoen (11de in Gavere, 10de in Oostmalle). Daaruit haalde ik motivatie om er volgend seizoen weer vol tegenaan te gaan."

"Ik geloof zeker dat ik nog progressie kan boeken. Door een bachelorproef zal ik volgend seizoen zelf ook meer mijn studietijd kunnen spreiden."

"Ik ben ondertussen al zeven jaar lid van de ploeg. Het is een plezante groep om deel van uit te maken en ik voel me hier goed. Ik ben blij dat ik in deze vertrouwde omgeving nog een seizoen extra kan afwerken."