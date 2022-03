Oksana Masters: getekend door Tsjernobyl, gedumpt in weeshuis, nu een paralympisch boegbeeld

Oksana Masters werd bijna 33 jaar geleden geboren als Oksana Alexandrovna Bondartsjoek in Oekraïne. Drie jaar na de ontploffing van de kernreactor in Tsjernobyl was ze als baby getekend door de nucleaire ramp. Ze werd geboren met een waslijst aan lichamelijke afwijkingen: vergroeide vingers, geen duimen, 6 tenen aan elke voet en misvormde benen. De jonge Oksana sleet haar eerste levensjaren in weeshuizen, tot ze op haar 7e werd geadopteerd door Gay Masters, een alleenstaande vrouw die professor was aan verschillende Amerikaanse universiteiten. Na enkele chirurgische ingrepen slaagden dokters erin om haar vingers zo te plaatsen dat ze kon beschikken over een duimfunctie, al zat er ook niets anders op dan beide benen boven de knieën te amputeren. Masters zocht en vond een uitweg in de sport en heeft zich sindsdien ontpopt tot een van de boegbeelden van de paralympische sport, zowel op de Zomer- als de Winterspelen.

In Londen 2012 won ze brons in het para-roeien, vorig jaar won ze in Tokio 2x goud in het para-cycling. Haar palmares op de Winterspelen is nog indrukwekkender, met in totaal 10 medailles, waarvan 3 gouden.





In Peking won ze dit jaar al goud en zilver in het biatlon en ook zilver in het langlaufen. Wat het nog straffer maakt, is dat ze in de voorbereiding op deze Winterspelen geopereerd werd aan een tumor in haar been.





Masters, die nog enkele medailles op het oog heeft, is tijdens de Spelen in gedachten ook bij haar vaderland, waar een hevige oorlog woedt na de Russische inval. "Ik ben altijd trots geweest om Oekraïense te zijn", schrijft ze op Instagram. "Meer dan ooit tevoren voel ik trots wanneer ik de Oekraïense vlag zie."





"Dit is voor Team Oekraïne en voor het Oekraïense volk", sprak ze afgelopen weekend na haar gouden medaille in het biatlon. Om haar polsen droeg ze een geel-blauw armbandje. De medailles komen op de Amerikaanse teller, maar de gedachten van Masters zijn duidelijk bij Oekraïne.