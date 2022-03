Eliud Kipchoge wint na olympisch goud in Sapporo nu marathon in Tokio

Op de Olympische Spelen in Tokio won Kipchoge afgelopen zomer de gouden medaille op de marathon, maar die race werd toen niet in de stad zelf gelopen maar in Sapporo.

Nu was Tokio wel het decor voor een marathon. Wereldrecordhouder Kipchoge nam er voor het eerst deel en was de beste in de race. Hij bleef een minuut boven zijn eigen wereldrecord (2u01'39").

De marathon van Tokio is een van de zes majors. Kipchoge heeft er nu vier van gewonnen: vier keer Londen, drie keer Berlijn, en een keer Chicago en Tokio. De marathons van Boston en New York ontbreken nog op het palmares van de Keniaan.

Hij heeft bovendien drie van de vier beste tijden ooit gelopen op de marathon. Alleen de Ethiopiër Kenenisa Bekele staat daar ook tussen op plek 2 met 2u01'41".

Bij de vrouwen zegevierde ook de houdster van het wereldrecord, Brigid Kosgei. De 28-jarige Keniaanse won in 2u16'02", bijna 2 minuten boven haar wereldrecord.