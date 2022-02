Gids voor Le Samyn 2022: parcours, deelnemers en livestream

Zo was het vorig jaar

In tegenstelling tot de vorige jaren begeleidde een flauw zonnetje de renners in de 52e editie van Le Samyn. Het was voldoende om de sprinters aan boord te houden in de lastige finale.

Tim Merlier, met Van der Poel als meesterknecht, opende er zijn boerenjaar met een machtige sprint, voor Rasmus Tiller en Andrea Pasqualon. Hij was pas de eerste Belgische winnaar sinds 2017. Het was de eerste van tien zeges voor Merlier in 2021.