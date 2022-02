10 neoprofs om naar uit te kijken: "neefje" van Jan Ullrich, Amerikaanse wonderboy en 4 Belgen

Wat goed is, komt vroeg. En dat is de laatste jaren ook zo in het wielrennen. Welke groeibriljanten kunnen dit jaar al flarden van hun talent laten zien op het hoogste niveau? Een lijst met 4 Belgen, een Noors wonderkind en nog veel meer mooi volk.

1. Filippo Baroncini (Ita/Trek-Segafredo)

Op het EK voor beloften werd hij nog net geklopt door Thibau Nys. Op het WK in Leuven nam Filippo Baroncini zoete wraak met de regenboogtrui als beloning.



Baroncini is verliefd op het klassieke werk en wou al zijn kans gaan in het openingsweekend. Maar door een val in de openingsrit van de Ronde van de Algarve ligt de 21-jarige Italiaan in de lappenmand met een gebroken arm.



Als Baroncini dit jaar zijn potentieel nog niet kan etaleren, dan zal hij dat zeker de komende jaren doen.

VIDEO: Baroncini kroont zich tot beloftewereldkampioen in Leuven

2. Arnaud De Lie (Bel/Lotto-Soudal)

Een sterke beer, een winnaarstype, een machtsmens. Zo omschrijft Lotto-Soudal zijn jongste raspaardje.



De 19-jarige Arnaud De Lie zorgde dit seizoen op Mallorca voor de 1e Belgische zege. Met zijn sprintsnelle benen legde de Waalse neoprof onder meer Nizzolo, Matthews en Molano op zijn boterham.



Maar De Lie kan meer dan sprinten alleen. Daarom laat Lotto-Soudal hem dit jaar al proeven van de Ronde van Vlaanderen, een koers waarin de nuchtere boerenzoon op termijn ook wil meespelen voor de knikkers.

3. Tobias Halland Johannessen (Noo/Uno-X)

De Noorse Julian Alaphilippe noemen ze hem bij zijn Noors team Uno-X. En zo weet je meteen over welk vat aan kwaliteiten Tobias Halland Johannessen allemaal beschikt.



Ardennen-klassiekers, rittenkoersen, Vlaamse koersen... Het zijn allemaal terreinen waarop Johannessen op termijn zou kunnen meedoen met de besten.



Vorig jaar won Johannessen de Ronde van de Toekomst, zeg maar de Tour voor beloften. In Noorwegen dromen ze er dan ook stiekem van dat ze een toekomstige Tour-winnaar in de gelederen hebben.

Tobias Halland Johannessen triomfeerde dit jaar al bergop in de Ster van Bessèges.

4. Luke Plapp (Aus/Ineos Grenadiers)

De Australische titel op de weg en in het tijdrijden, olympisch brons in de ploegenachtervolging en zilver op het WK tijdrijden voor beloften.



Op zijn 21e heeft Luke Plapp al een mooie trofeeënkast uitgebouwd. Geen wonder dat Ineos Grenadiers er als de kippen bij was om de 21-jarige Australiër een driejarig contract voor te schotelen.



Plapp noemt 2022 een leerjaar en moet nog ontdekken welk soort koersen het best in zijn kraam passen. 1 ding weet hij wel zeker: bij Ineos wil hij geboetseerd worden tot een groot kampioen.

Luke Plapp is de Australische kampioen op de weg.

5. Magnus Sheffield (VS/Ineos Grenadiers)

Op je 19e een heel profpeloton verschalken met een verrassingsaanval in de laatste 3 kilometer. Magnus Sheffield klaarde dat vorige week in de Ruta del Sol.



Een indrukwekkend staaltje en het is zeker niet het laatste kunststukje dat we van de jonge Amerikaan gezien hebben. Sheffield heeft een stevige portie zelfvertrouwen: hij wil zich in het openingsweekend al meten met de grote kanonnen.



Wordt hij de eerste Amerikaan die in de toekomst de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint? Het zou zomaar eens kunnen.

Bekijk hoe Sheffield naar ritwinst snelt in de Ruta del Sol

6. Georg Steinhauser (Dui/EF Education)

Hij moest jarenlang "oom" zeggen tegen voormalige Tour-winnaar Jan Ullrich. Georg Steinhauser is de zoon van oud-renner Tobias Steinhauser, van wie de zus 12 jaar lang getrouwd was met Ullrich.



De 20-jarige Georg is een Duitse klimgeit die bij de jeugd al schitterende dingen lieten zien in de zwaarste beloftekoersen. "Hij was vorig jaar de meest getalenteerde belofte ter wereld", prijst zijn ploegmanager Jonathan Vaughters hem.



Al zullen we Steinhauser in 2022 nog niet al te vaak zien opduiken op het wielertoneel. De student metaalbewerking wil dit jaar vooral zijn studies afwerken. Dat is zijn hoofddoel van 2022.



7. Cian Uijtdebroeks (Bel/Bora-Hansgrohe)

Op zijn 18e is Cian Uijtdebroeks dit jaar de allerjongste renner in het profpeloton.



Net als Remco Evenepoel slaat hij de beloftecategorie over. Maar daar houdt de vergelijking op als het van Uijtdebroeks afhangt. De snuggere tiener wil zijn eigen naam maken.



Bij Bora-Hansgrohe gaan ze dit jaar spaarzaam om met hun toekomstig goudhaantje. In WorldTour-koersen moet je Uijtdebroeks dit jaar niet aan de start verwachten. Ook een grote ronde is de eerste 2 jaar niet aan de orde.

8. Milan Vader (Ned/Jumbo-Visma)

Een mountainbiker die ook zijn geluk wil beproeven op de weg. De Nederlander Milan Vader werd vorig jaar nog 3e op het EK crosscountry gewonnen door Mathieu van der Poel. Op de Spelen in Tokio eindigde hij 10e.



Uit testresultaten blijkt dat de 26-jarige Vader een flinke dosis talent heeft voor de weg. Dat wil Jumbo-Visma ontdekken door de mountainbiker te laten proeven van koersen waarin Vader met zijn techniek en klimcapaciteiten zijn streng kan trekken.



In de door Evenepoel bekritiseerde gravelaankomst bergop kwam Vader als 13e binnen in de Ronde van Valencia. Ook de Strade Bianche en de klimklassiekers staan op zijn programma.

9. Henri Vandenabeele (Bel/Team DSM)

Het aantal jonge Belgische klimmers schiet als paddenstoelen uit de grond. Henri Vandenabeele is daar het nieuwste exponent van.



In zijn eerste rittenkoers tussen de profs werd Vandenabeele meteen 9e in het eindklassement van de Ronde van Oman.



Vandenabeele pronkte ook al 2 keer op het eindpodium van de Giro voor beloften: in 2020 eindigde hij 2e na Tom Pidcock, vorig jaar waren enkel toptalenten Juan Ayuso en Tobias Halland Johannessen te sterk.



Bij DSM is Vandenabeele de laatste overgebleven Belg. De ploeg met het strakke regime zal onze landgenoot vooral opstellen in rittenkoersen van 1 week.

10. Stan Van Tricht (Bel/Quick Step-Alpha Vinyl)