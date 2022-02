Laatste skimedaille is voor Oostenrijk, Shiffrin grijpt opnieuw naast medaille

Mikaela Shiffrin had een van de sterren van deze Spelen moeten worden, maar het is een vallende ster geworden. In de individuele onderdelen mocht je dat letterlijk nemen, want Shiffrin hapte heel wat sneeuw.

In de parallelslalom voor gemengde landenteams kreeg Shiffrin een laatste kans op eremetaal. Deze keer bleef ze wel overeind, maar een succes werd het niet. Zowel in de kwartfinale, halve finale als kleine finale verloor Shiffrin haar rechtstreekse duel. Uiteindelijk verloor de VS het brons door een tragere tijd (2 honderdsten!) tegen Noorwegen.

Ook spannend was het in de finale. Titelverdediger Zwitserland, dat veel indruk had gemaakt op de individuele onderdelen, vloog er verrassend uit in de kwartfinale tegen Duitsland.

De Duitsers gaven ook Oostenrijk (met het kwartet Truppe, Brennsteiner, Liensberger en Strolz) stevig partij. In de laatste race moest Alexander Schmid winnen én een snelle tijd neerzetten. Het eerste lukte, het tweede niet.