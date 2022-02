Prachtig: Finse atleten in Peking dragen olympische gedachte hoog in het vaandel

Het is een traditie geworden en Ivo Niskanen zette de traditie voort. De Fin was de beste op de 15 kilometer klassieke stijl en terwijl hij al lang zeker was van de gouden medaille, wachtte hij nog op de laatste deelnemer.

De Colombiaan Quintana deed er meer dan 17 minuten langer over dan Niskanen, maar werd wel aan de finish ontvangen door de olympische kampioen.