Dimitri Van den Bergh is in finale Players Championship geen partij voor ontketende Joe Cullen

Na enkele lastigere maanden had Dimitri Van den Bergh in het vierde Players Championship-toernooi van het seizoen nog eens een finaleplaats beet. Op weg naar de finale versloeg hij Kevin Doets (6-5) en de Poolse subtopper Krzysztof Ratajski (7-4).

In de finale van het vloertoernooi kwam Van den Bergh de 32-jarige Joe Cullen tegen. Cullen die op zaterdag de finale al won van Players Championship 3 tegen Damon Heta rekende probleemloos af met Van den Bergh (8-1).

Cullen is dit seizoen aan het uitgroeien tot een van de betere spelers in het circuit. Eind januari pakte hij in de Masters nog de eindzege, afgelopen donderdag haalde hij de finale op de tweede avond van de Premier League of Darts. Daar was Jonny Clayton nipt te sterk (6-4).