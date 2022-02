Dries Van den Broecke: "Op 1 piste lijkt het alsof je op de Chinese Muur skiet"

Dries Van den Broecke, die net als Sam Maes in Oostenrijk woont, viert op 26-jarige leeftijd zijn olympisch debuut. "Van kleins af aan was het mijn droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Maar hét grote doel was het niet in mijn carrière."

Zondag komt Van den Broecke in actie op de reuzenslalom, daarna volgt nog de slalom. "De afgelopen jaren was ik eigenlijk een slalomskiër, maar ik ben me ook goed gaan ontwikkelen in de reuzenslalom. En dit seizoen heb ik op dat onderdeel in feite de beste resultaten behaald."

Van den Broecke, die op het WK van 2017 ster Marcel Hirscher versloeg in de parallelslalom, wil zondag in de eerste run de top 30 halen. "Daarna zal ik alles geven, en dan zien we wel wat er gebeurt. Het voordeel hier is dat de piste elke dag hetzelfde is."

"We weten nu al hoe die er zondag bij zal liggen, wat redelijk uniek is in het skiën. Normaal gezien veranderen de weersomstandigheden en de sneeuw vaak."