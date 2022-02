Skiër Sam Maes voor de reuzenslalom: "25e wil ik hier niet worden"

Sam Maes, die op zijn tweede met zijn familie naar Oostenrijk verhuisde, kwam pas vorige week zaterdag, daags na de openingsceremonie, aan in Peking. "Ik stond hier nu genoeg op de latten. Donderdag had ik mijn eerste rustdag. Fysiek voel ik me goed. Ik ben er klaar voor."



Op de reuzenslalom komt Maes in principe het best voor de dag. Tijdens de Spelen van 2018 in Pyeongchang eindigde hij op dat nummer op de 32e plaats. Dit keer wil hij beter doen. "25e wil ik hier niet worden, ik mik op een 15e of 10e plaats. Dat is mij al op de Wereldbeker gelukt."

Het wordt volgens Maes niet eenvoudig om een cleane run neer te zetten in Yanqing. "De piste is redelijk steil in het begin. Maar het is zeker niet het moeilijkste parcours. Vooral de sneeuwomstandigheden maken het lastig."

"Je kunt de sneeuw hier niet vergelijken met Europese sneeuw. Door de droogte en de koude is de sneeuw heel agressief. Het moeilijke is om je materiaal daaraan aan te passen. Maar ik ga zeker niet op veilig skiën. Ik ga all-in, want het niveau ligt zo hoog."