Enkelblessure houdt Armand Marchant ook weg van de reuzenslalom

Armand Marchant was naar Peking afgezakt voor drie wedstrijden: de super-G, de reuzenslalom en de slalom, zijn hoofddoel. Maar een enkelblessure, opgelopen net voor de Winterspelen, gooit roet in het eten.

Marchant moest eerder al passen voor de super-G en laat nu ook de reuzenslalom van zondag schieten. Dat heeft het BOIC bevestigd. "Door de lichte blessure aan zijn enkel heeft Armand nog onvoldoende voluit kunnen trainen om optimaal aan de start te komen van de reuzenslalom."

"Hij wil dan ook geen risico’s nemen met het oog op de slalom op woensdag 16 februari. Deze beslissing werd genomen in overleg met zijn coach en met het medisch team van het BOIC", klinkt het in een verklaring van het BOIC.

De 24-jarige Marchant, die samen met kunstschaatsster Loena Hendrickx de Belgische vlag droeg tijdens de openingsceremonie, is in China toe aan zijn eerste Spelen, vijf jaar na zijn horrorcrash in Adelboden.

Zondag komen er dus 2 in plaats van 3 Belgen aan de start. Sam Maes en Dries Van den Broecke starten wel. De eerste run begint om 3.15 uur Belgische tijd, de tweede run van de reuzenslalom staat gepland om 6.40 uur.