Mark Cavendish neemt revanche in Oman met dubbelslag, Capiot 3e

Wat op dag één in Oman niet gelukt is, deed hij dan maar op dag twee: Mark Cavendish won de massaspurt. Gisteren moet de 36-jarige Brit Fernando Gaviria laten voorgaan. Omdat Gaviria vandaag 4e werd, is Cavendish ook de nieuwe leider. Met Amaury Capiot (3e) en Tom Devriendt (4e) eindigden 2 Belgen in de top 5.