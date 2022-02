Verenigd Koninkrijk en Ierland willen liever EK 2028 organiseren dan WK 2030

De Britse politiek kondigde begin januari aan dat ze er niet voor staat te springen om het WK in 2030 in hun land te zien. "Iedereen weet dat het WK een enorm duur evenement is", vertelde Julian Knight, de voorzitter van de Britse parlementaire sportcommissie toen aan het Britse agentschap PA.

WK 2030 in Israël of golfstaten?

Duitsland is het gastland voor het EK van 2024. De 2 volgende WK's gaan dan weer door in Qatar (2022) en in de Verenigde Staten, Canada en Mexico (2026).



Voor het WK in 2030 wil de FIFA graag dat het grootste voetbalevenement ter wereld wordt georganiseerd in Israël of de Golfstaten.



Andere landen denken ook al na over een mogelijke kandidatuur. Zuid-Amerikaanse landen als Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay overwegen een gezamenlijk bod net zoals Portugal en Spanje een gezamenlijke kandidatuur willen indienen. China is mogelijk ook een kaper op de kust voor het WK in 2030. Die toewijzing gebeurt in 2024.