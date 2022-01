Ranomi Kromowidjojo, drievoudig olympisch kampioene, beëindigt zwemcarrière

Kromowidjojo kroonde zich in 2008 in Peking voor het eerst tot olympisch kampioene. Ze pakte op jonge leeftijd goud op de 4x100 meter vrije slag, met Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Inge Dekker.

Vier jaar later beleefde "Kromo" haar hoogtepunt op de Spelen van Londen. Ze won de 50 meter vrije slag en de 100 meter vrije slag. Ook behaalde ze een zilveren medaille op de 4x100 meter vrij.

Ze werd in 2012 Nederlands Sportvrouw van het Jaar, net als een jaar eerder.

Kromowidjojo werd ook drie keer wereldkampioene op de langebaan en veroverde 14 keer goud op het WK kortebaan. Ze is nog altijd wereldrecordhoudster op de 50 meter vrije slag kortebaan (22"93) en een van de estafettezwemsters van de wereldrecords kortebaan 4x50 meter, 4x100 meter en 4x200 meter vrije slag.

Kromowidjojo had aangegeven na te denken over haar toekomst en misschien nog door te gaan tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, maar zo ver komt het niet. Ze houdt het per direct voor bekeken.