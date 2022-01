Tour-start van 2023 zal de punchers enorm bekoren in het Baskenland

Dit jaar opent de Tour met een drieluik in Denemarken, met een tijdrit als opener. Volgend jaar speelt het Baskenland (in Spanje) gastheer voor de grootste wielerwedstrijd ter wereld.



Het lijkt erop dat de punchers in het Baskenland zullen mogen bikkelen om de eerste gele trui. De openingsetappe in Bilbao telt 5 beklimmingen en 3.300 hoogtemeters.



"Het grootste hoogteverschil ooit voor een ouverture in de Tour de France", vatte Tour-baas Christian Prudhomme het samen.

"Het wordt een etappe voor punchers. De beste wielrenners ter wereld zullen vanaf dag 1 zij aan zij strijden in de grootste rittenkoers van de wereld. Dat was ook onze wens."

Ook de 2e etappe naar San Sebastian is koren op de molen van de punchers. De 3e etappe voert de renners langs de kust om in Frankrijk te finishen. De aankomstplek moet nog bekend worden gemaakt."