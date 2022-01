Ex-wereldkampioene hink-stap Olga Saladoecha (38) stopt met springen

Saladoecha veroverde haar eerste Europese titel hink-stap-springen in 2010 in Barcelona. Ook op de 2 volgende EK's was ze de goed voor goud: Helsinki 2012 en Zürich 2014. Tussendoor kroonde de atlete uit Donetsk zich in 2011 tot wereldkampioene in Daegu, Zuid-Korea.



Ze nam 3 keer deel aan de Olympische Spelen (2004, 2012 en 2020). In 2012 won ze het brons in Londen. Haar persoonlijk record bedraagt 14,99 meter, gesprongen in 2012.



Vanaf 2015 moest ze afrekenen met verschillende blessures, al slaagde Saladoecha er toch nog in om op het podium te komen met brons in 2019 op het EK indoor.



In datzelfde jaar werd ze verkozen als lid van het Oekraïense parlement, wat haar er niet van weerhield om te blijven hink-stap-springen op het hoogste niveau. Ze nam vorig jaar opnieuw deel aan de Spelen van Tokio, haar laatste grote wedstrijd, waar ze 20e werd.