Amaury Capiot strandt op 2e plek in Europese opener van het wielerseizoen

2 valpartijen ontsierden de finale van de Classica Comunitat Valenciana (1.2). Een uitgedund peloton mocht voor de eerste bloemen in Europa sprinten.



TotalEnergies spreidde het bedje voor de sprintsnelle Italiaan Niccolo Bonifazio. Op 2 kilometer van de streep nam Arkéa-Samsic het roer over, in dienst van Amaury Capiot.



Het werk van de Franse teams werd niet beloond. De Italiaan Giovanni Lonardi lanceerde de sprint en liet iedereen zijn kuiten zien. Tot groot jolijt van zijn ploegbaas Alberto Contador.



Amaury Capiot, de enige Belgische deelnemer in Valencia, strandde op de 2e plaats. Vorig jaar stond hij ook al op het podium als 3e.