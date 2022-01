Alexander Blessin verlaat KVO om in Italië tegen de degradatie te spelen met Genoa

Blessin nam vanavond afscheid van zijn medewerkers, waarna hij op het vliegtuig stapte richting Italië. "Het is allemaal zo snel gegaan", laat de Duitser optekenen op de site van KVO. "Op één dag tijd is deze zaak afgehandeld geweest, ik kan het nog maar moeilijk vatten. Omdat de overgang nog niet in kannen en kruiken was, heb ik zelfs na de training geen afscheid kunnen nemen van de spelers. Ik zal hen zeker nog contacteren om dat te doen."

"Genoa is een aanbieding die ik niet kon weigeren. Het is een traditieclub in de Serie A en ik krijg er een langetermijnproject aangeboden. Dit is een mooie stap in mijn carrière maar ik zal KVO altijd dankbaar zijn voor de kans die ik hier heb gekregen. Ik – en ook mijn familie – voelde me hier altijd thuis en ik zal iedereen dan ook verschrikkelijk missen. Hopelijk kan ik nog eens terugkeren om deftig afscheid te nemen."



Het Oostendse bestuur zegt dat het vertrek van Blessin in de sterren stond geschreven. "We geloofden in het potentieel van Alex in juni 2020 en het was voor iedereen een geweldige ervaring om hem hier te zien groeien in zijn rol", aldus CEO Gauthier Ganaye.

"Ik wil Alex dan ook bedanken voor de geweldige 18 maanden die we samen hebben doorgebracht. We wisten dat deze dag uiteindelijk zou komen, het had eerder kunnen zijn, het had later kunnen zijn, maar het zou uiteindelijk altijd gebeuren. Daarom hebben we ons op dit moment voorbereid en willen we nu zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtrainer aanstellen om dit nieuwe hoofdstuk in de clubhistorie aan te vatten."