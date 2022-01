Djokovic krijgt steun van fans aan hotel en zwaait door zijn raampje

Novak Djokovic zit voorlopig vast in een detentiehotel in Melbourne. Daar wacht hij op de beslissing over zijn visum. Er is in Australië veel tegenkanting tegen de tennisser, die een uitzondering gekregen zou hebben om het land binnen te mogen. Maar hij heeft ook medestanders. Die verzamelden buiten aan zijn hotel en konden ook een glimp opvangen van de Serviër.