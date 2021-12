John Madden, legendarische coach, commentator en "game" van NFL overleden

John Madden, de voormalige coach van de Americanfootballploeg Oakland Raiders in de National Football League (NFL) en in de Verenigde Staten een bekende sportverslaggever, is dinsdag onverwacht overleden.

"We kennen hem allemaal als de Hall of Fame-coach van de Oakland Raiders en als verslaggever die voor elk groot televisienetwerk gewerkt heeft, maar bovenal was hij een toegewijde echtgenoot, vader en grootvader", liet Roger Goodell, algemeen directeur van de NFL, optekenen in een verklaring. Madden werd 85 jaar oud.

Madden, die door een knieblessure een carrière als speler zag spaak lopen, coachte de Oakland Raiders van 1969 tot 1978. Hij loodste de Americanfootballploeg naar een overwinning in de Super Bowl van 1977.

Hij stopte als coach door gezondheidsproblemen en zijn vliegangst, maar in zijn nieuwe rol werd hij pas echt populair. Als commentator kreeg hij bus ter beschikking, de "Madden-cruiser" om naar de verschillende wedstrijden te gaan.

Dankzij zijn gesmaakte analyses - met lijnen en diagrammen op het beeld - werd hij op handen gedragen door de liefhebbers. Hij verbond ook zijn naam aan de videogame van de NFL: Madden NFL.

The New York Times noemt Madden "een van de meer herkenbare ambassadeurs" van de sport. Volgens de Amerikaanse krant bereikte Madden miljoenen mensen en verschillende generaties met zijn verslaggeving en met de videogame die zijn naam droeg.