Op naar goud! Bekijk het laatste deel van de docu "Team Belgym: Tokio 2020"

"Team BELGYM: Tokio 2020" is een documentaire over het nationale meisjesteam toestelturnen. Deze documentaire is een vervolg op het eerste en tweede deel dat de gymnasten in hun olympische voorbereiding volgde. In dit derde deel blikken we terug op het olympische avontuur van onze Belgische ploeg met als hoogtepunt de gouden medaille van Nina Derwael.