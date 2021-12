Toprenners als Wout van Aert en Mathieu van der Poel verloten hun kampioenentruien

Victor Campenaerts stapt volgend seizoen over naar Lotto-Soudal, dit jaar kleurde hij de koers voor Team Qhubeka.

"De Zuid-Afrikaanse organisatie ligt me na aan het hart", legt de werelduurrecordhouder uit. "Ze kopen fietsen voor schoolkinderen. Op die manier hoeven ze niet meer te voet naar school. Op voorwaarde dat ze hun best doen."

"Om Qhubeka te steunen, hebben we samen met het kledingmerk The Vandal een loterij op poten gezet. Ik heb heel wat collega-renners gevraagd om hun shirt te verloten en dat doen ze met veel plezier. Er is geen enkele coureur die ik heb moeten overtuigen."

De grootste namen van het peloton dragen hun steentje bij: Julian Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel... allemaal schenken ze een truitje. U kunt zelfs een retroshirt van de nationale ploeg winnen.

>>> hier neemt u deel aan de wielerloterij voor het goede doel <<<

Een lootje kost 5 euro, de trekking vindt volgende week plaats.