Lyra-Lierse bouwt nieuw stadion in Lier, Lierse K. bouwt Lisp uit tot multifunctioneel stadion

Lyra-Lierse zal op eigen kracht een nieuw stadion ontwikkelen. De stad blijft wel eigenaar van de gronden en verleent een gebruiksrecht. "Met ons A-elftal opnieuw in Lier kunnen voetballen, is voor ons erg belangrijk", zegt voorzitter Yves De Vil. "Wij zijn een club van en voor Lier. We zijn enorm blij dat de stad meedenkt met onze plannen en ambities." "Ik ben zelf een echte Pallieter en kijk er geweldig naar uit: wedstrijden met zicht op de Sint-Gummarustoren." De stad Lier gaat ook een jeugdcomplex bouwen op site Hoge Velden. "Dit is schitterend nieuws voor onze jeugdspelers, maar ook voor alle trainers, begeleiders én ouders", zei Eric Van Meir, Liers voetbalicoon en ambassadeur van de club. "Onze viersterrenjeugdwerking kan uitkijken naar een accommodatie die de kwaliteit van onze opleiding weerspiegelt." Lyra-Lierse staat momenteel op de tweede plaats in tweede nationale B, de vierde divisie in het nationale voetbal.

Lierse K.: "Uitbouw van het Lisp tot multifunctioneel stadion"

Wat kwam er voor 1B-club Lierse K. uit het akkoord? "De stad Lier zal Lierse K. ondersteunen in de uitbouw tot een multifunctioneel stadion", meldt de club.



"Dat zal gebeuren door het verhuren van de gronden in eigendom van de stad Lier, achter het stadion, zodat er een uitbreiding kan gebeuren. Daarbovenop financiert de stad ook de aanleg van het kunstgrasveld in ons nieuwe stadion."

Luc Van Thillo (voorzitter van Lierse K.) is een tevreden man: "Dit is een uiterst belangrijk akkoord, historisch zelfs, voor alle betrokkenen. We hebben hier met alle partijen lang aan gewerkt, en dan kan je bergen verzetten."

"Voor ons is het belangrijk dat het project rond het nieuwe stadion nu in een definitieve stroomversnelling komt."

"Ons stadion dient in de eerste plaats voor de wedstrijden van Lierse K., maar in deze tijden is er ook een multifunctioneel gebruik nodig. Door dit akkoord zetten we hier nu een stap in, waardoor er op de Lisp-site leven zal zijn gedurende de hele dag door."