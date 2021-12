Handbiker Zanardi is na 18 maanden in het ziekenhuis weer thuis

De inmiddels 55-jarige Italiaan raakte levensgevaarlijk gewond door een ongeluk op 19 juni 2020. Hij knalde met volle snelheid met zijn handbike op een vrachtwagen in Siena en liep daarbij ernstig hersenletsel op. Meerdere hersenoperaties moesten worden uitgevoerd om het leven van de sporter te redden.

De viervoudig paralympisch kampioen was in de jaren negentig coureur in de Formule 1. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car.

"Na zijn lange verblijf in het ziekenhuis is het belangrijk voor hem om terug te zijn bij zijn familie. Door de situatie met het coronavirus heeft Alex anderhalf jaar lang alleen maar mensen met maskers en beschermende kleding om zich heen gehad", aldus zijn vrouw.

"Hij krijgt nu weer een beetje een normaal leven terug en dat geeft hem extra kracht. De revalidatie is nog steeds een lang proces, met gestage vooruitgang. Alex is een vechter."