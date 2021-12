Duitser Axel Müller is de nieuwe hoofdcoach van de Belgische roeiers

In mei 2020 zette de Vlaamse Roeiliga (VRL) de samenwerking met hoofdcoach Dominique Basset stop. De Fransman stond sinds 2013 aan het roer. Jan Bourgois en Jan Boone van het UZ Gent waren na het vertrek van Basset tijdelijk verantwoordelijk voor de trainingsprogramma's van de Belgische toproeiers, maar nu neemt Axel Müller (56) hun rol over.

Müller is de voormalige coach van de Duitse boordroeisters, de Israëlische roeiers en de Spaanse junioren. Hij zal zowel voor de Vlaamse als de Franstalige Roeiliga werken.





"Axel Müller is na een uitgebreide selectieprocedure gekozen omwille van zijn coachcompetenties, eerder behaalde resultaten, ervaring met het opzetten van een centrale werking, werken in complexe organisaties en zijn heldere manier van communiceren", schrijft de VRL.



"We halen met Axel iemand in huis met veel ervaring die hoge eisen stelt aan de roeiers, het coachkader en de stakeholders, maar ook iemand die gestructureerd naar zijn doelen toewerkt. De visie van Axel is in lijn met de weg die we nu al zijn ingeslagen, namelijk het inzetten op een centrale werking, werken vanuit groepen en de focus op de Olympische Spelen in Parijs in 2024."