Anticlimax voor Club NXT: Brugse U19 geven 0-2 helemaal weg tegen 10-koppig PSG

Wat een domper voor Club NXT in de Youth League. Na een zenuwslopende partij ging het in Parijs met 3-2 onderuit. Nochtans was blauw-zwart op een dubbele voorsprong gekomen tegen PSG, maar met 10 keerde de thuisploeg de scheve situatie nog helemaal om. In minuut 94 incasseerde het de dodelijke tegentreffer. Door de nederlaag moet Club nu naar de play-offs.