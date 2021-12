Triatleet Jelle Geens debuteert op Ironman 70.3 met 3e plek in Indian Wells

Jelle Geens kwam in Indian Wells als 3e uit het water, na de Fransman Vincent Luis en de Amerikaan Andy Potts. In het fietsen verloor Geens veel terrein door een tijdstraf van 5 minuten.



In de afsluitende halve marathon slaagde de sterke loper er wel nog in om heel wat atleten op te rapen. Hij had 1u08'19" nodig voor de 21 km en kwam zo nog als 3e over de streep, na winnaar Lionel Sanders en Vincent Luis.



Geens kan zo met vertrouwen de winter ingaan, na zijn laatste wedstrijd van het seizoen. De Belg werd afgelopen zomer 5e met de Belgian Hammers op de Olympische Spelen. Zijn seizoen werd verstoord door een gebroken pols, maar in november won hij wel voor de 2e keer in de World Triathlon Series, in Abu Dhabi