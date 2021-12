Belgische biatleten raken niet hoger dan top 30 in Östersund

Thierry Langer maakte één schietfout en kwam 1'32"9 na winnaar Sebastian Samuelsson over de streep. Voor de Zweed was het zijn tweede opeenvolgende sprintzege dit seizoen. De Fransen Emilien Jacquelien en Quentin Fillon Maillet vergezelden hem op het podium.

Florent Claude was de tweede Belg in het eindklassement, hij kwam vlak achter Langer. César Beauvais eindigde als 67e, Tom Lahaye-Goffart werd 97e.

Langer en Claude schaarden zich dus bij de beste 60 en mogen zondag aantreden in de 12,5 km achtervolging. De Belgische mannen nemen zaterdag ook deel aan de 4x7,5 km aflossing.

Eerder op de dag was biatlete Lotte Lie iop de 30e plaats geëindigd in de 7,5 km sprint. De 26-jarige Lie, die in Noorwegen woont, kwam 1'17"6 later dan de Oostenrijkse winnares Lisa Hauser over de meet. Hauser behaalde haar derde WB-zege in haar carrière, de eerste in de sprint.

Thuisfavoriete Elvira Oeberg werd na twee schietfouten tweede op 12"5. De Wit-Russin Hanna Sola vervolledigde het podium. De Noorse Tiril Eckhoff, die vorig seizoen de eindzege veroverde in de wereldbeker, stelde teleur met een 32e plaats.