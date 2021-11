Sprinttalent Rani Rosius: "Ik wil in 2022 bevestigen dat ik nog sneller kan"

Rani Rosius veroverde eerder dit jaar zilver op de 100 meter op het EK atletiek voor beloften. Op dat EK liep ze een chrono van 11"16, al werd die tijd niet gehomologeerd door een teveel aan rugwind. Haar persoonlijk record is op dit moment 11"33, volgend jaar wil ze beter doen. En dan komt het Belgisch record van Kim Gevaert (11"04) misschien wel in het vizier. "Ik heb dit jaar geen wedstrijd in perfecte omstandigheden kunnen lopen. Er was altijd wel iets", vertelt Rosius aan Sportweekend. "Het doel is om volgend jaar te bevestigen dat ik nog sneller kan."

Sneller dan 11"16 betekent meteen ook dat het BR van Gevaert misschien wel in het gedrang is, al lijkt dat geen obsessie voor Rosius. "We zien wel. Ik wil er zelf alles uithalen, maar als ik daar niet geraak, dan zal het ook zo zijn", klinkt het nuchter. "Ik weet wel dat ik op veel vlakken nog marge heb, veel stukjes kunnen nog beter: reactietijd, start, paslengte, voeding, .... Er is nog werk aan de winkel, maar ik heb ook nog veel tijd." Rosius beschikt ook nog niet over de superspikes waarmee veel topatleten wel lopen. "Ook daar zit dus nog marge voor mij, al vergt het ook wel een heel andere looptechniek."

"Ik voel alleen de druk die ik mezelf opleg"

Voor atleten wordt 2022 een bijzonder druk jaar, want de atletiekkalender is flink gevuld: WK indoor, WK outdoor én het Europees kampioenschap. Rosius moet de puzzel van haar eigen seizoen nog leggen.



"Ik heb nog geen doelen gesteld. Het WK indoor is wel binnen handbereik. Ik heb de internationale limiet al gelopen in februari, maar het is nog even wachten wat de limieten zullen zijn van de Belgische delegatie."



"Outdoor wil ik gewoon zo goed mogelijk lopen en stijgen in de ranking en dan zie ik wel waar ik geraak. Ik wil elk jaar vooruitgang maken. Druk? Van buitenaf is er geen druk, ik voel alleen de druk die ik mezelf opleg. Ik wil altijd sneller lopen."



Daarvoor blijft ze haar lot ook in handen leggen van coach Johan Baerts, met wie ze al jaren samenwerkt. "Onze band is supersterk. Hij weet hoe ik in elkaar zit en hoe hij mij moet aanpakken. Hij wil het beste voor mij. Ik ben bij hem begonnen en dat werkt nog steeds heel goed. Ik denk dat ik lopen altijd heel leuk ga blijven vinden."