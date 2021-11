Geen toetje meer voor De Ketele: zesdaagse van Rotterdam gaat niet door

Gisteren nam Kenny De Ketele al uitgebreid, en met een zege, afscheid van de wielerfans in Gent, maar normaal gezien zou zijn echte afscheid pas in Rotterdam plaatsvinden.

Nu blijkt dat De Ketele dan toch zijn laatste officiële rondjes heeft gedraaid, want in Rotterdam trekken ze een streep door de editie van 2021, zo is onze redactie uit goede bron bevestigd.

Vorige winter ging de Zesdaagse van Rotterdam ook al niet door. De laatste editie vond plaats in januari 2020, met het duo Havik/Stroetinga als winnaars.