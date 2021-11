Giannis zorgt voor historische prestatie, Washington wint topper tegen Miami

Statistieken die al sinds 1959 niet meer gehaald werden, in ieder geval niet onder de 35 minuten. The Greek Freak had dus een belangrijk aandeel in de thuiszege van de Bucks, ook Bobby Portis (24 punten) liet zich opmerken.

De Bucks wonnen tegen Orlando Magic uiteindelijk met 117-108, goed voor een 3e zege op een rij. In de Eastern Conference staan ze op de 9e plaats, er is dus wel nog wat werk voor de boeg.

Misschien wel dé wedstrijd om naar uit te kijken was die tussen de Washington Wizards en Miami Heat. De partij werd een echte nagelbijter, Washington won uiteindelijk nipt met 103-100. Spencer Dinwiddie met enkele cruciale 3-punters en Kyle Kuzma hielden de zege in de hoofdstad.