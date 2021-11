De Nederlander Ramses Braakman is de eerste voorzitter van BNXT League

Braakman is ontslagnemend voorzitter van de Dutch Basketball League en krijgt bij de BNXT League een mandaat tot het einde van het seizoen 2024-2025. Het mandaat is daarna nog eens hernieuwbaar voor vier jaar.

"We zijn in september van start gegaan en dat is al een succes op zich", aldus de Nederlander. "De samenwerking in de raad van bestuur en tussen de clubs is uitzonderlijk goed."

"Met de raad van bestuur gaan we ons vooral op de lange termijn concentreren. Dit is een groot project en ik ben blij dat ik daaraan mag bijdragen, ten dienste van de clubs en het basketbal in beide landen."

De zes andere nieuwverkozen bestuurders zijn Bob Van Oosterhout (Heroes Den Bosch), Gert-Jan Swaving (Donar Groningen), Maarten Bostyn (voorzitter Pro Basketball League en Limburg United), Thierry Wilquin (Bergen), Bert Kragtwijk (Nederlandse Basketball Bond) en Stefan Garaleas (Basketball Belgium).

De algemene vergadering besliste dat er vanaf 1 december geen wedstrijden meer kunnen worden uitgesteld door een gebrek aan spelers of coaches als gevolg van de coronapandemie. Een ploeg die niet meer aan het minimum van vijf spelers komt, krijgt een forfaitnederlaag aangesmeerd.