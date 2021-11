Bahrein-Victorious neemt afscheid van Dauphiné-sensatie Mark Padoen

De beloftevolle klimgeit Mark Padoen reed al 4 jaar bij Bahrein-Victorious. Maar het was pas in het slotweekend van het Critérium du Dauphiné dat zijn talent eindelijk kwam bovendrijven.

Padoen won in die Dauphiné 2 bergritten op een rij: boven op La Plagne en en boven in Les Gets. Daarna eindigde de Oekraïner nog 3e in de Ronde van Burgos en 13e in de Clasica San Sebastian.

Over zijn nieuwe werkgever wil Padoen nog niets lossen. Volgens Wielerflits lag Ineos-Grenadiers in polepositie om de 25-jarige klimmer in te lijven. Maar ook Astana en EF Education-Nippo zouden nu aan de mouw van Padoen trekken.